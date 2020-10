Skriniar è rientrato in Italia dopo 21 giorni. In attesa di un nuovo tampone

Dopo 21 giorni di quarantena Milan Skriniar è tornato in Italia e finalmente potrà vedere sua figlia, nata una settimana fa. Prima, però, dovrà sottoporsi a un nuovo tampone. Se sarà negativo potrà conoscere la piccola Charlotte e tornare in gruppo. L’Inter ha organizzato il rientro nel nostro Paese in accordo con le autorità sanitarie. Dovrà subito effettuare il test decisivo per capire se potrà di nuovo allenarsi nei tempi previsti dal protocollo.