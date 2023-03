Inter, guai in difesa contro la Juventus: pure Skriniar verso il forfait

verso inter-juve

Lo slovacco acciaccato, Bastoni e Gosens sicuri assenti: de Vrij torna titolare, Acerbi si sposta a sinistra

Dopo gli infortuni, già noti, di Alessandro Bastoni e Robin Gosens, l'Inter rischia seriamente di perdere un'altra pedina difensiva per il match contro la Juventus, previsto domenica sera alle 20.45 a San Siro. Anche Milan Skriniar può alzare bandiera bianca per il perdurare della lomboglutalgia sinistra che gli ha fatto saltare le ultime tre partite di campionato. Vero che il difensore slovacco aveva recuperato per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, dove tra l'altro era sceso in campo nei dieci minuti finali al posto di uno stremato Darmian, ma - a sentire Simone Inzaghi - si era trattato di un piccolo miracolo: "Non sapete quello che ha fatto Skriniar per essere qui con noi" le parole del tecnico nerazzurro prima della partita al do Dragao.

INTER-JUVENTUS, LE CONDIZIONI DI SKRINIAR Skriniar, che aveva accusato il mal di schiena per la prima volta a fine febbraio, sembra quindi destinato all'esclusione dal derby d'Italia o al massimo ci si può attendere una riedizione di mercoledì, una convocazione per la panchina e un ingresso in campo solo per pochi minuti e solo in caso di emergenza. Vista la successiva pausa per le nazionali, c'è ottimismo per un recupero alla ripresa del campionato, il primo aprile contro la Fiorentina.

INTER-JUVENTUS, L'INFORTUNIO DI BASTONI Anche Bastoni salterà Inter-Juventus di domenica sera: il difensore nerazzurro, uscito infortunato al 74' del match di Champions League contro il Porto, ha rimediato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il club nerazzurro, nel comunicato ufficiale di giovedì, aveva aggiunto che le condizioni di Bastoni "saranno rivalutate la prossima settimana". Il 23enne salterà pure gli impegni della Nazionale di giovedì 24 marzo (contro l'Inghilterra) e domenica 26 marzo (contro Malta).

INTER-JUVE, LE SCELTE DI INZAGHI PER LA DIFESA A questo punto la linea difensiva nerazzurra è obbligata o quasi. Simone Inzaghi sposterà Acerbi sul centro-sinistra per fare spazio a de Vrij, sulla destra confermatissimo Darmian, in un ottimo momento di forma, con Dumfries sulla fascia destra. L'altro esterno sarà appannaggio di Dimarco, anche lui non al top ma - con Gosens infortunato - ci sono poche alternative, come si è visto con l'ingresso di D'Ambrosio a Oporto.

INTER-JUVE, LA FORMAZIONE NERAZZURRA A centrocampo un solo dubbio ed è quello di Brozovic: la tentazione di lanciarlo dall'inizio è forte tanto quanto la volontà di non toccare lo schieramento usato praticamente sempre nel 2023. Col croato in cabina di regia, sarebbe Mkhitaryan ad andare in panchina. Davanti invece nettamente favorito Lukaku (che col Porto era entrato al 70') su Dzeko.