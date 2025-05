Inter: rotazioni e vietato mollare lo scudetto, la ricetta Inzaghi verso la finale

C'è poi ovviamente tutta la questione fisica, con l'Inter, già provata da una stagione massacrante, che è uscita a dir poco stremata dopo i 120 minuti del match di martedì. Le situazioni più delicate sono quelle relative a Lautaro Martinez, recuperato in extremis proprio per il Barcellona ma che non ha negato di dover recuperare forma ed energie; a Pavard, che deve sistemare la caviglia; e a Frattesi, eroe del Meazza, reduce da un problema all'addome nelle ore precedenti alla partitissima. Thuram, Mkhitaryan e Bastoni sono ok a livello clinico ma da dosare con cautela per gestire le energie (uguale discorso per gli esterni e Acerbi). I migliori in questo senso sembrano Calhanoglu, Barella e Carlos Augusto che, spiega la Gazzetta dello Sport, sarebbero pronti anche oggi a giocare contro il Psg.