Inter, Inzaghi: "Regaliamo un altro sogno ai tifosi". Zanetti: "Derby? Speriamo più avanti"

Il tecnico nerazzurro sul sorteggio: "Col Benfica due gare bellissime". Il vicepresidente nerazzurro: "Ce la giocheremo"

"É un sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, è una squadra forte. Ma ogni avversaria che affronti a questo punto è difficile". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti commenta così il responso dell'urna di Nyon, che ha accoppiato i nerazzurri ai portoghesi nei quarti di finale di Champions League. "Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione - ha detto Simone Inzaghi ai canali ufficiali - Il Benfica è una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene. Noi, però, non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi".

"L'Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite - ha aggiunto il tecnico nerazzurro - Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno".

"Visto il sorteggio, le italiane hanno tutte possibilità. Speriamo di essere all'altezza - ha detto ancora Zanetti - Inter-Benfica hanno fatto la storia del calcio, Giacinto Facchetti, Suarez, Mazzola mi hanno raccontato quella finale. La Grande Inter rimarrà per sempre nella storia. Ora speriamo noi di onorare al meglio questi quarti. Otamendi non ci sarà all'andata, per loro sarà una perdita importante. Lo ha dimostrato ai Mondiali, ha grande carattere ed esperienza. Per noi può essere un vantaggio ma dobbiamo stare attenti e molto concentrati sul resto della squadra. Hanno tanta qualità e giocatori che possono inventarsi la giocata. Ce la giochiamo, la prepareremo al meglio".



"Derby evitato? Per il momento può essere un sollievo, ad aprile c'è un calendario affollato - ha detto Zanetti a Mediaset - Ma speriamo di tornare in semifinale dopo tanto tempo e quindi speriamo anche in un derby più in là. Importante per il nostro calcio, speriamo che una possa arrivare fino in fondo".