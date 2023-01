Inter, Simone Inzaghi: "Grande voglia di rivalsa ma dovremo avere più regolarità"

verso cremonese-inter

L'allenatore nerazzurro verso la Cremonese: "Conosco Ballardini, è molto preparato. Speriamo di recuperare gli infortunati, vorrei più rotazioni"

© Getty Images L'Inter ha fretta di rialzarsi dopo la sconfitta interna contro l'Empoli, lo assicura Simone Inzaghi: "Meno male che si torna subito in campo, sono convinto che il gruppo abbia grande voglia di rivalsa". Dopo un girone di andata chiuso in piena corsa Champions League, l'allenatore nerazzurro indica la ricetta per le restanti 19 partite: "A parte il Napoli che fa un campionato a parte, ci sono cinque squadre racchiuse in pochi punti: servirà più regolarità, sempre pensando partita dopo partita perché si giocherà spesso".

Parlando ai canali ufficiali interisti Inzaghi poi affronta il discorso Cremonese: "Nel corso del campionato ha fatto buone partite, arriva dalla qualificazione in Coppa Italia battendo il Napoli in trasferta e dal pareggio contro il Bologna, sono quindi in un ottimo momento. E poi conosco Ballardini perché l'ho avuto come allenatore, è molto preparato".

Dopo la trasferta di Cremona ci saranno le sfide contro l'Atalanta (Coppa Italia) e Milan (campionato): "Il calendario è fitto, dovremo affrontare una gara alla volta. Ora il nostro focus è sulla Cremonese, sapendo che avremo davanti tante partite con la speranza di recuperare i giocatori infortunati per avere a disposizione più rotazioni".