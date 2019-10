Serie A: Inter-Parma 2-2, Conte manca il sorpasso alla Juve

INTER-PARMA 2-2

di

ANDREA GHISLANDI

Nel terzo anticipo della 9a giornata di Serie A, l'Inter non va oltre il 2-2 casalingo con il Parma e manca il sorpasso in vetta alla Juventus. A San Siro nerazzurri avanti con Candreva (23'), poi si scatena l'ex Karamoh che firma il pari (26') e serve a Gervinho un prezioso assist (30') che ribalta la partita. I nerazzurri trovano il pareggio con Lukaku al 51' (convalidato dal Var), ma non riescono più a sfondare. Inter, niente sorpasso alla Juve lapresse

LA PARTITA

Una grossa occasione gettata al vento. I nerazzurri non riescono ad approfittare del mezzo passo falso della Juventus a Lecce e contro il Parma conquistano solo un punticino, troppo poco per riconquistare il primo posto. L'anno scorso era stato l'ex Dimarco nel finale a far piangere la squadra di Spalletti e questa sera per poco un altro ex, Karamoh, non gioca un brutto scherzetto a Conte. Le tossine di Champions evidentemente non sono state smaltite del tutto, ma il compito sembrava in discesa soprattutto dopo il gol di Candreva, che si conferma giocatore prezioso e ritrovato. L'Inter, però, conquista la vetta solo per 3', quanto passa dalla rete dell'esterno al pareggio di Karamoh, che approfitta della serata davvero negativa di Brozovic. L'attaccante francese è lesto a intercettare il retropassaggio sbagliato del croato e a fulminare Handanovic, poi alla mezzora si avventa su un pallone lungo ancora una volta lisciato di testa da Brozovic e regala un assist d'oro a Gervinho bravo a segnare solo davanti al numero 1 sloveno. Lautaro si sbatte e conferma di essere il più in palla là davanti, dove Lukaku fa ancora grande fatica. Kulusevski soffoca Brozovic e Godin, schierato da centrale per De Vrij, fatica in costruzione. Così Sepe non rischia più di tanto, anche perché Scozzarella davanti alla difesa è uno schermo insuperabile.

Nella ripresa i nerazzurri aumentano la pressione e trovano il pareggio quasi subito: Candreva mette a centro area per Lukaku, che sbaglia il controllo con il destro ma con il sinistro fa secco Sepe. Chiffi in un primo momento annulla e dopo quasi 5' il Var lo fa tornare sui suoi passi. Il tempo per trovare l'acuto vincente c'è tutto, ma con il passare dei minuti l'inevitabile stanchezza per le fatiche di Champions viene a galla. Conte si gioca anche le carte Esposito e Politano e proprio il bomber della Primavera - al debutto in campionato - sfiora il gol al 93' che farebbe crollare San Siro con un destro al volo che termina a lato di poco. Finisce con un pareggio giusto e alla festa dei ducali si unisce anche la Juve che rimane con la testa avanti.

LE PAGELLE

Candreva 7 - Dopo il gol con il Borussia Dortmund, il laterale conferma l'ottimo momento di forma. Un po' fortunato sul gol, bravo nell'assist per Lukaku e tante altre iniziative.

Lukaku 6 - Male nel primo tempo, in cui ricalca la deludente prestazione con il Borussia Dortmund, raggiunge la sufficienza grazie al gol del pareggio da pochi passi. Deve ancora crescere.

Brozovic 4,5 - Primo tempo da incubo per il croato, soffocato da Kulusevski e protagonista in negativo in entrambe le reti del Parma: prima sbagliando il retropassaggio e poi sbagliando l'impatto di testa sulla fascia laterale. Migliora un po' nella ripresa.

Karamoh 7,5 - Prima di oggi solo una ventina di minuti tra Juventus e Lazio. Alla prima da titolare è semplicemente devastante nel primo tempo, dove sigla l'1-1 e regala al Gervinho il pallone del 2-1. Esce tra gli applausi anche dei suoi ex tifosi.

Kulusevski 7 - Gioca da falso 9 e in copertura diventa l'ombra di Brozovic. Anche a San Siro continua la crescita di questo ragazza classe 2000 che incanta ogni volta che tocca il pallone.

Scozzarella 7 - D'Aversa lo schiera davanti alla difesa e la mossa si rivela azzeccata, perché intercetta un numero impressionanti di palloni ed sbroglia parecchie matasse.

IL TABELLINO

INTER-PARMA 2-2

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Godin 5 (20' st De Vrij 6), Bastoni 6; Candreva 7, Gagliardini 6 (39' st Politano sv), Brozovic 4,5, Barella 6,5, Biraghi 5; Lukaku 6, Lautaro 6 (28' st Esposito 6). A disp.: Padelli, Berni, Dimarco, Asamoah, Lazaro, Borja Valero. All.: Conte 5,5

Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 6,5, Iacoponi 6, Dermaku 5,5, Gagliolo 6 (21' st Pezzella 6); Kucka 5,5, Scozzarella 7, Hernani 5,5; Karamoh 7,5 (26' st Sprocati 6), Kulusevski 7, Gervinho 6,5 (39' st Barillà sv). A disp.: Alastra, Colombi, Brugman. All.: D'Aversa 7

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 23' Candreva (I), 26' Karamoh (P). 30' Gervinho (P), 6'st Lukaku (I)

Ammoniti: Barella (I), Candreva (I), Sepe (P), Darmian (P), Esposito (I)

Espulsi: -

Note: Al 14' st ammonito l'allenatore del Parma D'Aversa. Al 23' st ammonito l'allenatore dell'Inter Conte

LE STATISTICHE

• Prima di Romelu Lukaku, l'ultimo giocatore dell'Inter che aveva segnato almeno sei gol nelle prime nove gare con i nerazzurri in Serie A era stato Diego Milito (nel 2009).

• Gli ultimi due giocatori che hanno segnato contro l'Inter da ex in Serie A hanno trovato la rete in Inter-Parma (Yann Karamoh oggi e Federico Dimarco nel settembre 2018, entrambi da fuori area).

• Antonio Candreva ha segnato in due match consecutivi con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni per la prima volta in carriera.

• Yann Karamoh ha segnato e fornito un assist nel corso dello stesso match per la prima volta da dicembre 2016, con il Caen (considerando Serie A e Ligue 1).

• Entrambe le reti di Yann Karamoh in Serie A sono state messe a segno al Meazza, la prima contro il Bologna nel febbraio 2018 con la maglia dell'Inter.

• Prima di questo match solo la SPAL (12 partite) aspettava il pareggio da più tempo di Inter e Parma (11 ciascuna) tra le squadre di questa Serie A.

• L'Inter ha subito gol in tutti gli ultimi tre primi tempi di Serie A, nelle precedenti sei prime frazioni di gioco di questo campionato non aveva incassato alcuna rete.

• Per la seconda volta con la maglia dell’Inter Antonio Candreva ha segnato e fornito assist nel corso dello stesso match in tutte le competizioni – la prima nel novembre 2016 contro la Fiorentina.