Serie A, Inter in fuga: se il Milan perde, Inzaghi campione d'inverno sul divano

NUMERI NERAZZURRI

I nerazzurri segnano a raffica, hanno una difesa bunker e vincono da cinque turni di fila

Dopo la manita rifilata alla Salernitana, l'Inter tenta la fuga in vetta alla classifica e si prepara a conquistare il titolo di campione d'inverno. Traguardo volante che i nerazzurri potrebbero già raggiungere aritmeticamente sul divano se il Milan dovesse perdere il big match contro il Napoli. A quota 43 punti, infatti, gli uomini di Inzaghi non potrebbero essere più raggiunti in testa da nessuno nell'ultimo turno dell'andata. Tutto con un ruolino di marcia impressionante. Getty Images

Numeri alla mano, del resto, l'Inter targata Inzaghi continua a viaggiare a ritmo altissimo, imprimendo un'accelerata che potrebbe dare una spallata importante alla parte alta della classifica e definire in maniera netta le gerarchie del campionato. Merito di un attacco stellare, una difesa bunker e una lunga striscia positiva che comincia a scavare un solco profondo con le altre squadre in lotta per il titolo. Per Inzaghi sono sei le vittorie consecutive in campionato, cinque delle quali con tanto di clean sheet.

Un cammino implacabile condito da tantissimi gol. Per la precisione, in questa stagione sono 48 i centri messi a segno dai nerazzurri in campionato. Dieci più dell'Atalanta, 12 più del Milan e 14 più del Napoli. Quanto invece alle reti incassate, l'Inter è dietro soltanto alla squadra di Spalletti, che guida la classifica della miglior difesa a quota 13. Dati che insieme a un gioco brillante e a un gruppo unito spiegano un primato meritato. L'Inter vola in campionato e si prepara a chiudere l'andata tentando la fuga in vetta.