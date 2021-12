Inter, il calendario asimmetrico che non piace a Inzaghi: il tour de force di gennaio e febbraio

"Francamente avrei voluto lo stesso calendario del girone d'andata": in coda a una serata che ha visto l'Inter segnare altri cinque gol a Salerno e tagliare quota 103 reti nell'anno solare (e non è ancora finita, mercoledì si chiude infatti con il Torino) e assicurarsi la testa della classifica al di là degli impegni del weekend di Milan (col Napoli) e Atalanta (con la Roma), sono arrivate queste parole di Simone Inzaghi. Che forse non sono un campanello d'allarme, ma giusto un appunto, o meglio un disappunto, guardando in prospettiva ai prossimi due mesi nerazzurri. Già, perché complice il cosiddetto calendario asimmetrico, il girone di ritorno dell'Inter si aprirà, usando il gergo ciclistico, con dei durissimi tapponi alpini. Prima, però, c'è il Torino per chiudere l'andata e mettere fieno in cascina per l'inverno 2022, poi tra Serie A, Supercoppa italiana, Coppa Italia e Champions un tour de force da brividi.