Serie A: Inter-Empoli 0-1, Baldanzi punisce i nerazzurri in 10

I nerazzurri rimangono in 10 al 40' per l'espulsione di Skriniar e i toscani vincono meritatamente con un gol del gioiellino appena entrato. Traversa di De Vrij

Impresa dell'Empoli a San Siro nel posticipo della 19a giornata di Serie A: i toscani battono con pieno merito per 1-0 l'Inter, rimasta in 10 dal 40' per l'espulsione di Skriniar. Gara decisamente sottotono dei nerazzurri reduci dal successo in Supercoppa Italiana, che subiscono la vivacità e le trame dell'Empoli e crollano al 66', quando il neo-entrato Baldanzi trafigge Onana centralmente dal limite dell'area. Inzaghi si gioca il tridente Lautaro-Dzeko-Lukaku, ma è De Vrij a sfiorare il pareggio al 77', ma il suo colpo di testa prende in pieno la traversa. Inzaghi precipita a -13 dal Napoli e dice addio allo scudetto.

LA PARTITA

A cinque giorni dalla vittoria in Supercoppa, il tonfo più fragoroso e inaspettato: la sesta sconfitta in campionato fa definitivamente fuori l'Inter dalla corsa scudetto e mette anche a repentaglio un posto nella prossima Champions League, vitale per le casse milanesi: i nerazzurri sono stati agganciati dalla Roma, l'Atalanta ha accorciato e si aspetta domani il risultato di Lazio-Milan. Il successo dell'Empoli non fa una grinza, anche se è stato facilitato dall'espulsione di Skriniar dopo 40'. Ma anche prima i toscani avevano dimostrato di essere più in palla di un'Inter stanca, senza idee e davvero irriconoscibile rispetto a qualche giorno fa. Le prove disastrose di Correa e Bellanova sono l'immagine simbolo di questa disastrosa serata, ma sul banco degli imputati non può non presentarsi Simone Inzaghi, che ha messo in campo una squadra senza né capo né coda, sbagliando anche a mettere la pezza. Perché l'impiego di Bellanova al posto di Dumfries non ha motivazioni tecnico-tattiche sostenibili, così come continuare a insistere su Correa. Vero che Dzeko aveva bisogno di rifiatare e Lukaku è ancora lontano da una forma decente (e chissà quando la ritroverà), ma insistere sul Tucu di questi mesi ha davvero del fantozziano. Complimenti all'Empoli che ha giocato una gara di grande coraggio e torna in Toscana con tre punti tanto meritati quanto fondamentali. A San Siro, i toscani hanno messo in mostra tanti dei loro gioielli che saranno oggetti del desiderio già la prossima estate.

Inzaghi ripesca De Vrij e Correa e fa rifiatare Acerbi e Dzeko: per il resto confermato l'11 che ha iniziato la gara di Supercoppa col Milan. Zanetti regala una maglia da titolare al giovane Cambiaghi e a Bajrami, che agiscono alle spalle di Caputo. Ha maggiore gamba e convinzione l'Empoli che parte decisamente meglio senza alcun timore reverenziale e per 25 minuti gioca molto meglio dell'Inter, lenta e senza idee. Al 12' il lancio lungo di De Winter trova Cambiaghi che si infila tra De Vrij e Bastoni, destro respinto in tuffo da Onana. Cinque minuti e Caputo sfiora il gol, provvidenziale la scivolata di De Vrij che devia in corner. La risposta dei padroni di casa sull'asse Barella-Dimarco: il centrocampista sul secondo palo per il terzino, sinistro al volo respinto con i piedi da Vicario (20'). Quattro minuti dopo azione fotocopia di quella precedente, ma questa volta Dimarco non inquadra la porta. Un minuto dopo Skriniar fa ostruzione su Ebuehi e si becca un giallo che risulterà qualche minuto dopo pesantissimo. Dopo la mezzora l'Inter cresce, ma Lautaro prima chiude a lato una girata da pochi passi e poi si fa murare dalla difesa toscana. Non pervenuto, ma ormai non fa più notizia, Correa, corpo estraneo alla squadra e a tratti irritante. Al 40' i nerazzurri rimangono in 10: Skriniar interviene in modo scomposto su Caputo, alzando troppo la gamba. Inevitabile il secondo giallo e Inter in 10. Proprio nel giorno in cui l'agente ha confessato quanti tutti già sapevano, ovvero che lo slovacco andrà via a zero a fine stagione. L'Empoli prova subito ad approfittarne, ma Caputo tutto solo in area colpisce di testa centralmente tra le braccia di Onana.

Inzaghi toglie Correa e inserisce Bellanova, portando Darmian nella difesa a tre. Il neo-entrato si presenta con un retropassaggio sciagurato, sul quale rimedia De Vrij. Un errore da cui non si riprenderà più e che San Siro non gli perdonerà, tanto che al triplice fischio non riuscirà a trattenere le lacrime. L'Empoli ha vita facile contro una squadra stanca e anche in 10' e al 51' Darmian in scivolata nega a Caputo il gol del vantaggio. La squadra di Zanetti è bravissima nelle ripartenze e a infilarsi negli spazi che gioco-forza l'Inter lascia. Al 58' Onana si salva su Bajrami, ma al 66' ha grande responsabilità sul gol-partita di Baldanze, entrato da una manciata di minuti: il tiro del trequartista è forte, ma il portiere camerunese fa a terra male e si fa passare il pallone sotto la pancia. Inzaghi le prova tutte e si gioca anche le carte Dzeko e Lukaku con Lautaro. Con l'ingresso di Asllani al posto di un Barella nervosissimo (diffidato salterà la Cremonese), l'Inter cresce al 77' sfiora il pareggio, ma il colpo di testa di De Vrij coglie in pieno la traversa. Giusto così, perché stasera la squadra che meritava l'intera posta era quella che non vestica la casacca nerazzurra.

LE PAGELLE

Correa 4 - Il Tucu è sempre più un caso e sembra un corpo estraneo a questa squadra. Gioca solo il primo tempo e non ne combina una giusta, non riuscendo mai a dialogare con Lautaro e non facendo alcun movimento utile per i compagni.

Bellanova 4 - Inzaghi lo inserisce nel secondo tempo per Correa e l'ex Cagliari si presenta con un retropassaggio suicida. Non si riprende più, mai propositivo, tanti errori grossolani e buchi dietro. Ma Dumfries?

Skriniar 4 - Nel giorno in cui il suo agente ufficializza l'addio all'Inter a fine stagione, lo slovacco si fa cacciare per due gialli nel giro di 15'. Probabilmente una casualità, ma come recita un vecchio adagia "A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca".

Baldanzi 7 - Al gioiellino dell'Empoli bastano due minuti per lasciare il segno. Suo il gol vittoria, con la complicità di Onana, che ricorderà per tutta la vita.

De Winter 7 - Insieme a Luperto forma un muro granitico inespugnabile. Una prova di grande attenzione ed efficacia. Dalle sue parti non si passa mai.

Cambiaghi 6,5 - La mossa a sorpresa di Zanetti che nel primo tempo manda in tilt la difesa dell'Inter. E pensare che l'anno scorso giocava a Pordenone in

Serie B.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 0-1

Inter (3-5-2): Onana 5; Skriniar 4, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6 (26' st Dzeko 5,5), Barella 5 (26' st Asllani 6), Calhanoglu 5, Mkhitaryan 5 (32' st Lukaku 5), Dimarco 5,5 (26' st Gosens 5,5); Correa 4 (1' st Bellanova 4), Lautaro Martinez 5,5. A disp.: Cordaz, Brazão, Dumfries, Gagliardini, Acerbi, D'Ambrosio, Curatolo, Carboni, Zanotti. All.: Inzaghi 4

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Ebuehi 6,5, De Winter 7, Luperto 7, Parisi 6,5; Akpa-Akpro 6 (1' st Haas 6,5), Henderson 6,5 (28' st Satriano 6), Bandinelli 6,5; Cambiaghi 6,5 (19' st Baldanzi 7), Bajrami 6,5 (29' st Fazzini 6); Caputo 6,5 (45' st Walukiewicz sv). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Degli Innocenti, Stojanovic, Guarino, Nabian Herculano. All.: Zanetti 7

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 21' st Baldanzi (E)

Ammoniti: Skriniar (I), Henderson (E), Akpa-Akpro (E), Parisi (E), Dzeko (I)

Espulsi: Al 40' espulso Skriniar per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)

LE STATISTICHE

• L’Empoli ha vinto contro l’Inter per la prima volta da aprile 2006 in Serie A, mentre è il secondo successo dei toscani in casa dei nerazzuri nel torneo (il primo è l'1-0 del 18 gennaio 2004 con gol di Tommaso Rocchi).

• Tommaso Baldanzi è uno dei due giocatori, insieme a Nicola Pozzi, ad aver segnato almeno 4 gol in Serie A prima di compiere 20 anni nella storia dell'Empoli.

• Tommaso Baldanzi è il terzo giocatore più giovane ad aver segnato almeno quattro gol in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei, dopo Youssoufa Moukoko (sei) e Jude Bellingham (quattro).

• Prima di Milan Skriniar, l'ultimo calciatore dell'Inter ad essere stato espulso nel corso del primo tempo in Serie A è stato Matías Vecino il 28 aprile 2018 contro la Juventus.

• L’Empoli ha vinto due partite di fila senza subire gol in Serie A per la prima volta da dicembre 2015.

• Tommaso Baldanzi è terzo sostituto più veloce ad andare in gol in questa Serie A (rete dop 1 minuto e 54 secondi).

• L'Empoli è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite dall'anno solare per la prima volta in Serie A.

• L’Empoli ha ottenuto due clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta da gennaio 2017.

• A partire dal suo esordio in Serie A (dall'aprile 2016), solo Kalidou Koulibaly, Gabriel Paletta e Juraj Kucka (tutti a quota cinque) hanno ricevuto più espulsioni di Milan Skriniar nel torneo (quattro).