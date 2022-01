Serie A, è giallo Bologna-Inter: rischio ko a tavolino per i rossoblù

SERIE A

Gli emiliani, bloccati dall’Asl, hanno presentato comunque la ‘distinta di gioco’: si attende la decisione del Giudice Sportivo

Bologna-Inter è un caso. La partita che non è mai iniziata, non è ancora finita e potrebbe avere un epilogo a sorpresa: la squadra rossoblù, come riporta La Gazzetta dello Sport, rischia infatti di perdere 0-3 a tavolino per aver dimenticato la bozza della 'distinta di gioco' caricata nel sistema della Lega e averla, di fatto, presentata all'arbitro salvo poi non giocare. Un difetto di forma che rischia di costare il ko a tavolino alla squadra di Mihajlovic su cui dovrà decidere il Giudice Sportivo e dalla sua decisione dipende anche l'eventuale impiego di Hakan Calhanoglu nella gara di domenica contro la Lazio. Inter in campo al Dall'Ara: solo allenamento per la squadra di Inzaghi













































































Ultime gallery Vedi tutte

Secondo la ricostruzione del quotidiano rosa, la 'distinta' del Bologna, un documento che le società compilano on-line nel sistema della Lega, era stata caricata dai dirigenti rossoblù la sera precedente il match e poi, dopo lo stop imposto dall'Asl, non è stata mai rimossa, diventando così ufficiale e finendo sia nelle mani dell’arbitro sia in quelle dell’Inter.

Teoricamente “presentare” una distinta ufficiale e poi non essere fisicamente allo stadio per giocare la partita porterebbe allo 0-3 a tavolino, infatti nessun’altra squadra che ieri non è scesa in campo per via del blocco Asl l'ha presentata, ma la decisione finale spetta al Giudice Sportivo. Una decisione che però potrebbe non essere veloce, perché la gara potrebbe essere messa sub-judice come accaduto per Salernitana-Udinese dello scorso 22 dicembre.

Molto interessato alla decisione del Giudice è Hakan Calhanoglu, che aspetta di sapere se potrà giocare la gara di domenica contro la Lazio: se il Giudice Sportivo dovesse effettivamente decretare lo 0-3 per i nerazzurri, ci sarebbe un esito del match e quindi il centrocampista turco avrebbe scontato la squalifica e sarebbe da considerarsi a disposizione di Simone Inzaghi, mentre in caso di gara sub-judice, Calhanoglu sarebbe da considerarsi fuori causa in virtù dell’articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

C'È LA DATA DELL'EVENTUALE RECUPERO

Se non finirà 0-3 a tavolino, quando si potrebbe recuperare Bologna-Inter? A questa domanda risponde Il Corriere dello Sport, secondo cui si può già dare per scontato che il match verrà recuperato il 22 o il 23 febbraio, ovvero tra le due gare con il Liverpool nel secondo slot per l'andata degli ottavi di Champions. Per giocare in quella data servirà però il via libera della Uefa.

Vedi anche Calcio Covid, Marotta: "Manca chiarezza, serve una linea guida. Limitare le competenze delle Asl"