Sanchez si allena con il Cile: Inter irritata, ma nel derby sarà in panchina

I nerazzurri, a conoscenza del problema di anemia, avrebbero preferito che il giocatore fosse rimasto a Milano per ritrovare la condizione

Alexis Sanchez nella giornata di sabato si è regolarmente allenato con il Cile e sarà in campo per uno spezzone di gara contro la Colombia. Una buona notizia per l'Inter, che potrà contare sul cileno anche nel derby dove partirà dalla panchina. La lieta novella, però, non cancella una certa irritazione da parte dei nerazzurri non entusiasti del comportamento di Sanchez, a cui era stato caldamente consigliato di non andare in Nazionale, così da restare a Milano per recuperare sotto ogni punto di vista, anche quello della condizione fisica.

I dirigenti dell'Inter avevano parlato a lungo con Sanchez, spiegandogli in tutti i modi che sarebbe stata cosa buona e giusta restare ad Appiano. Il club si è anche messo in contatto con lo staff medico cileno e i dirigenti della federazione, senza però trovare aperture. Ma soprattutto, senza trovare la sponda del giocatore, che infatti è partito anche se un giorno dopo rispetto ai compagni.

