Inter, Sanchez preoccupa: avrebbe un problema con le emoglobine

inter

Dal Cile si dicono preoccupati per l'attaccante, comunque sulla via del recupero. Intanto Acerbi e Sensi sono recuperati per il derby

Marcus Thuram: dopo il primo gol con l'Inter, quello con la Francia

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alexis Sanchez, che già non era andato in Uruguay con la nazionale per via di una condizione fisica non ancora al top, dovrebbe saltare anche la seconda partita che il Cile giocherà martedì contro la Colombia, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026. E in Sudamerica i media raccontano di uno staff medico cileno piuttosto preoccupato per l'attaccante, giù di morale nonostante abbia voluto con tutte le sue forze rispondere alla chiamata del ct Berizzo anche se l'Inter gli aveva sconsigliato di partire proprio perché il 34enne deve tornare ancora in condizione dopo un'estate travagliata, vissuta da svincolato - e quindi con soli allenamenti personali - fino all'ufficialità del ritorno in nerazzurro del 26 agosto.

La Tercera spiega che, nonostante l'allenamento col pallone di ieri, lo staff medico non gli ha dato il via libera a unirsi al gruppo in vista del match contro l'Uruguay: Sanchez non era nelle condizioni di giocare, neppure qualche minuto. "Stiamo valutando clinicamente le sue condizioni, ci sono cose su è bene vederci chiaro" ha detto il ct Berizzo e dietro a queste parole, riportano fonti colombiane, ci sarebbe un problema di emoglobina nel suo sangue: il valore sarebbe più basso rispetto a quello di riferimento, un problema non grave e che potrebbe essere rientrato per martedì anche se non è detto che arrivi comunque il via libera per la sfida contro la Colombia. L'Inter attende, tra meno di dieci giorni si giocherà il derby contro il Milan.

INTER, RECUPERATI ACERBI E SENSI Per Simone Inzaghi arrivano per fortuna anche buone notizie: Francesco Acerbi e Stefano Sensi, infatti, si sono allenati col gruppo confermando la risoluzione dei rispettivi fisici e candidandosi alla convocazione per il derby di sabato prossimo, dove soprattutto Acerbi dovrebbe riprendere il posto al centro della difesa dopo che contro Monza, Cagliari e Fiorentina aveva giocato de Vrij.

Acerbi si era fatto male a inizio agosto, gli esami avevano evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, mentre Sensi una settimana fa aveva accusato un risentimento muscolare. Entrambi si sono allenati insieme al gruppo dei rimasti in Italia, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Audero, Bisseck e Klaassen.

Vedi anche inter Inter, Zanetti: "Rinnovo di Inzaghi meritato, vogliamo tornare in finale di Champions"

LA NOTA DELL'INTER

“I nerazzurri quest’oggi hanno svolto una seduta di allenamento. La squadra ha lavorato al Suning Training Centre agli ordini di mister Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato che ricomincerà sabato 16 settembre, al termine del periodo di sosta per le nazionali”.