Cile, il ct Berizzo: "Sanchez assente per ragioni cliniche, opzione per la Colombia"

Il ct del Cile Eduardo Berizzo è tornato a parlare delle condizioni di Alexis Sanchez dopo la partita persa contro l'Uruguay che l'attaccante dell'Inter non ha potuto disputare perché tenuto a riposo "per ragioni cliniche". Cosa abbia nel concreto determinato lo stop del giocatore ancora non è chiaro e per quanto dal Sudamerica siano filtrati rumors relativi a un possibile problema di anemia, il selezionatore cileno anche nel post-match ha semplicemente parlato di "cautela necessaria dopo gli esami effettuati in Italia". Detto questo, Berizzo ha proseguito: "Alexis aveva bisogno di un prudente periodo di inattività e, passato quel tempo, diventa un'opzione diretta per martedì, per la partita contro la Colombia". Dovevamo essere cauti con lui. L'assenza di Sanchez - ha concluso - non è stato dovuta a una ragione tecnica, ma clinica".