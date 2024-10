San Siro, primo cambiamento: dopo l'inchiesta ultrà i parcheggi tornano a 1,20 euro l'ora

In attesa di capire fino in fondo gli sviluppi che l'inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan porterà, l'esperienza dell'evento a San Siro ha già avuto un grosso cambiamento rispetto al recente passato. In occasione della sfida contro il Bruges in Champions League, i tifosi rossoneri che hanno raggiunto l'impianto in auto hanno potuto parcheggiare il proprio mezzo a una tariffa uniformata di 1,20 euro l'ora, sulle strisce blu. In precedenza, sfruttando le rispettive collusioni con il crimine organizzato, gli stessi spazi erano preda di parcheggiatori abusivi con la sosta che poteva venire a costare fino a 40 euro per una singola partita.