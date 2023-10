San Siro, Comune di Milano: "Nessuna comunicazione da Inter e Milan"

Nessuna nuova notizia (almeno ufficiale) equivale a una buona notizia, questa sembra la posizione del Consiglio comunale di Milano in merito alla questione San Siro e la possibilità che Inter e Milan scelgano altre città - rispettivamente Rozzano e San Donato - per i nuovi stadi di proprietà. Il tema è stato affrontato ieri, quando alla domanda sulle modalità di recuperare gli introiti persi dal possibile addio delle squadre da Milano, Giancarlo Tancredi (Assessore alla Rigenerazione Urbana) ha risposto: "Non vi è alcun elemento che preveda una mancata entrata per il Comune nell’ambito della concessione, che scadrà nel 2030. Nessuna delle due squadre ha comunicato di voler recedere o di non volerla prorogare".