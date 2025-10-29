Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL CASO

San Siro a Inter e Milan: stop ai biglietti gratis per politici e associazioni

Con la cessione dell'impianto le società non saranno più tenute a regalare biglietti al Comune: dopo il rogito anche la concessione stipulata non avrà più validità

29 Ott 2025 - 12:03

A San Siro potrebbe presto cambiare la musica. Con la vendita dello stadio saranno tante le novità: tra queste le modalità di assegnazione di biglietti omaggio per le partite di Inter e Milan al Comune. Le tempistiche sono chiare: venerdì dovrebbe essere il giorno buono per il rogito e il relativo passaggio di proprietà. Da quel momento l'accordo tra Palazzo Marino e i club riguardo l'assegnazione di biglietti gratuiti cesserà: è possibile che per sindaco, assessori, consiglieri e associazioni non ci saranno più tagliandi. 

Leggi anche

San Siro, Sala fissa la data: "Il rogito entro venerdì"

E per il momento non sembrano esserci nuovi accordi in programma. Un indizio che si può evincere dalla gestione dei biglietti per il prossimo Inter e Milan in programma al Meazza il 23 novembre. Come riporta Massimiliano Mingoia sull'edizione odierna de "Il Giorno", sul sito del Comune la pagina riservata alle iscrizioni per l'estrazione dei biglietti omaggio è sparita. Poco prima di venire rimossa, nello spazio per iscriversi al sorteggio, era apparsa la voce "estrazione sospesa" e, più in basso, la seguente spiegazione "Vista la cessione dello stadio Meazza alle società Inter e Milan, terminano le condizioni della concessione. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti". 

Leggi anche

L'archistar Foster svela i primi dettagli: "Storia sarà rispettata, ma faremo qualcosa di nuovo"

Una volta diventati proprietari dell'impianto le due società meneghine potranno decidere se continuare o dare un taglio agli omaggi. Fino ad oggi infatti Inter e Milan erano tenute a corrispondere i biglietti a Palazzo Marino perché il Comune era proprietario dell'impianto e perché era stata stipulata una convenzione tra le parti. Da dopo il rogito la palla passerà nei piedi delle società e, secondo quanto trapela da Viale della Liberazione, i vertici di Oaktree sarebbero per la linea dura: basta biglietti gratis. Anche perché non si tratta di una quantità irrisoria: solo i 48 consiglieri comunali potevano richiedere due tagliandi omaggio per ogni partita o concerto a San Siro. 

Leggi anche

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

inter
milan
san siro
biglietti gratuiti
comune milano
nuovo san siro

Ultimi video

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

La Juve saluta Tudor

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

02:04
Juventus, altro esonero

Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

I più visti di Inter

Tragedia Josep Martinez: coinvolto in un incidente stradale, morto un anziano in carrozzina

Retroscena Conte: l’equivoco che ha acceso la polemica con Marotta e Chivu

Cristian Chivu (Inter)

La lezione di Chivu non è a Conte ma all'Italia intera

Chivu a Conte: "Io non verrò mai a lamentarmi, ho una mentalità diversa. Troppo abituati a piangere"

Mkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: Mariani e Bindoni verso lo stop

Inter, la Curva Nord è pronta a tornare: "Nome nuovo, stessa identità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"
11:33
Frasi minacciose sui social, Daspo a due tifosi della Samb
10:21
Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia