Calcio
Nuovo stadio Milano

San Siro, Sala fissa la data: "Il rogito entro venerdì"

Il primo cittadino di Milano ha parlato a margine di un evento di inaugurazione in città 

di Redazione
28 Ott 2025 - 12:41

"Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le squadre". Lo ha dichiarato oggi il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo mercato comunale di via Rombon 34.

Il primo cittadino ha confermato che la firma per il passaggio di proprietà dello stadio di San Siro potrebbe arrivare entro la settimana. Sala ha inoltre commentato l'ordine del giorno approvato in Consiglio comunale per favorire l'uso della bicicletta da parte dei supporter di Inter e Milan: "È un'opportunità per far cambiare le abitudini ai tifosi - ha spiegato - ma soprattutto perché a San Siro si può andare in bici, mentre a San Donato sarebbe stato molto difficile".

Ricordiamo che il limite massimo per il perfezionamento del rogito è il 10 novembre: se dopo tale data l'impianto fosse ancora un bene pubblico, il Meazza non potrebbe essere abbattuto visto che scatterebbe il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello. Intanto, si inizia già a pensare al San Siro del futuro. Il documento progettuale di qualche settimana fa rivelava l'intenzione di Inter e Milan di mantenere alcuni elementi dell'attuale stadio, su tutti l'inclinazione delle due curve che dovrebbe essere di 37 gradi come l'attuale terzo anello. 

