San Siro, Sala fissa la data: "Il rogito entro venerdì"

Il primo cittadino ha confermato che la firma per il passaggio di proprietà dello stadio di San Siro potrebbe arrivare entro la settimana. Sala ha inoltre commentato l'ordine del giorno approvato in Consiglio comunale per favorire l'uso della bicicletta da parte dei supporter di Inter e Milan: "È un'opportunità per far cambiare le abitudini ai tifosi - ha spiegato - ma soprattutto perché a San Siro si può andare in bici, mentre a San Donato sarebbe stato molto difficile".