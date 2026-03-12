Argentina-Spagna: salta Doha, scelta la nuova sede della Finalissima

Secondo As il Santiago Bernabeu è stato scelto ufficialmente come nuova sede per la Finalissima tra Spagna e Argentina del prossimo 27 marzo, a seguito della cancellazione dell'evento inizialmente previsto a Doha per gravi motivi di sicurezza legati all'intercettazione di droni e missili balistici in Qatar. L'attivazione della clausola di emergenza da parte di Uefa e Conmebol ha preferito la capitale spagnola alle ipotesi Roma e Lisbona, puntando su un impianto che garantisce standard organizzativi d'eccellenza e che si candida a ospitare anche la finale del Mondiale 2030.