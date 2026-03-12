Argentina-Spagna: salta Doha, scelta la nuova sede della Finalissima
Salta Doha: la Finalissima tra Spagna e Argentina si giocherà al Santiago Bernabéu il 27 marzo. Motivi di sicurezza dietro il cambio sede.
Santiago Bernabeu © Getty Images
Secondo As il Santiago Bernabeu è stato scelto ufficialmente come nuova sede per la Finalissima tra Spagna e Argentina del prossimo 27 marzo, a seguito della cancellazione dell'evento inizialmente previsto a Doha per gravi motivi di sicurezza legati all'intercettazione di droni e missili balistici in Qatar. L'attivazione della clausola di emergenza da parte di Uefa e Conmebol ha preferito la capitale spagnola alle ipotesi Roma e Lisbona, puntando su un impianto che garantisce standard organizzativi d'eccellenza e che si candida a ospitare anche la finale del Mondiale 2030.
Nonostante la contemporaneità di un altro match di cartello a Madrid, la sfida tra Marocco ed Ecuador al Metropolitano, le autorità locali sono già al lavoro per coordinare un imponente dispiegamento di forze dell'ordine, forti dell'esperienza del 2018 quando il Bernabeu ospitò con successo la finale di Copa Libertadores tra River e Boca.