Sampdoria, passerella d'onore all'Inter per la vittoria dello scudetto

Omaggio e passerella da parte della Sampdoria all'Inter campione d'Italia. Tutta la squadra blucerchiata, compreso il tecnico Claudio Ranieri che in passata aveva allenato l'Inter, ha accolto i nerazzurri con un lungo applauso all'ingresso in campo, con diversi tra i calciatori che si sono scambiati i complimenti, mentre l'ex interista Candreva ha abbracciato diversi tra i suoi ex compagni di squadra.