Rullo compressore Inter: Dimarco super, centrocampo top, ma Lautaro non punge

Infine capitolo attaccanti. Col Parma sia Thuram che Lautaro non si sono presi la scena, ma hanno fatto due gare diverse. Per quanto riguarda il francese, autore del tris col Parma, l'impressione è che sia sempre al posto giusto nel momento giusto anche quando non è in giornata e che riesca comunque a giocare con serenità e lucidità dando un riferimento sicuro in verticale. Discorso diverso invece per il Toro. Più nervoso e cercato con insistenza dai compagni, l'argentino corre, lotta, recupera palloni e gioca per la squadra, ma è poco lucido nelle scelte sottoporta, a volte impreciso negli appoggi e troppo frettoloso nelle conclusioni. Dettagli che evidenziano la ricerca affannata del gol, tolgono serenità alle giocate del Toro e alla resa dei conti pesano sulla prestazione personale. Soprattuto perché in casa Inter Lautaro è l'uomo del gol, il bomber che fa la differenza. E senza le sue reti davanti per l'Inter qualcosa non torna al 100%.