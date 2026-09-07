Mourinho: "Inter? L'unica sorpresa è che non abbiano vinto la Champions in questi anni"

"In questo momento il Bernabeu è il mio stadio, ma al di là di questo lo sarà sempre da quel maggio del 2010. Sarà sempre uno stadio iconico per l'Inter e vediamo domani. Ogni partita è importante per il Real Madrid e per l'Inter, ma ce ne sono 8 e spero di rivedere l'Inter più avanti". Così l'allenatore del Real Madrid Jose Mourinho intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro l'Inter in Champions League. "L'Inter è una grandissima squadra, una squadra con 6 anni perchè da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu hanno lo stesso sistema di gioco con gli stessi giocatori. Possono giocare a occhi chiusi, una squadra con grande fisicità e qualità. L'unica sorpresa è che negli ultimi anni non hanno vinto la Champions", ha aggiunto.