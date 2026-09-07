Malagò: "Su giovani per Italia progetto va avanti, c'è energia positiva"

"Sono in costante contatto con Ranieri e con tutte le persone coinvolte, stiamo parlando tantissimo e c'è un'energia positiva. Le idee sono chiare, è un progetto che deve andare dal breve al medio termine e finalmente c'è consapevolezza, oltre a un cambio di mentalità. Vedo che c'è anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee, i progetti quotidiani stanno andando tutti a terra anche tramite la filiera che comincia da Coverciano".