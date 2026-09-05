Chivu: "Contro il Napoli uno spot per la Serie A. Polemica con Juve e Milan? Speculazione dei giornalisti"

© Getty Images
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Christian Chivu è ovviamente soddisfatto del risultato ottenuto dalla sua Inter a San Siro contro il Napoli, anche se la fase difensiva è da rivedere: "Partita bella da vedere, divertente, una bella pubblicità per il calcio italiano. Due squadre che hanno giocato a viso aperto, senza pensare a difendere il risultato. Ci sono state tante occasioni da entrambe le parti, alla fine vinciamo noi perché abbiamo sfruttato le occasioni ma vanno fatto i complimenti al Napoli perché è una squadra forte con giocatori che fanno la differenza e allenata bene. Potevamo gestire meglio sul primo gol preso, sul secondo è stata la conseguenza di quel pallone che non è uscito. Però mi è piaciuta la reazione, la squadra non si è disunita e ha alzato i giri del motore andando in verticale. Il 2-1 ci ha dato qualche speranza in più, abbiamo fatto qualche cambio e alla fine siamo stati premiati anche per il coraggio. Nei minuti finali c'è stata una bolgia, il pubblico ci ha spinto tanto e non riuscivamo a comunicare con la squadra per dirgli come metterci in campo".
Alle domande sugli episodi dubbi, Chivu ha risposto: "Io voglio fare i complimenti per il modo di gestire la partita da parte degli arbitri, il gioco scorre e non ci sono più perdite di tempo. Non ho visto falli fischiati su tocchi leggeri, stanno mantenendo una linea che piace a tutti. Degli episodi non parlo, perché non mi interessa. Le affermazioni di ieri su Juventus e Milan? La mia era una domanda rivolta al giornalista, ero stufo di tutto quello sentito l'anno scorso. L'Inter era attaccabile su due cose: scontri diretti non vinti e Bodo/Glimt. Era una domanda retorica fatta a lui, non volevo mancare di rispetto a due società come Juventus e Milan. Non viene riportato tutto quello che dico, si gira sempre come conviene perché la negatività porta la notizia però fa parte del mondo che viviamo oggi. Tutti noi abbiamo l'obbligo di mantenere l'equilibrio nell'educare la gente, senza andare a toccare altre cose, un po' di deontologia farebbe comodo a tutti. In queste tre partite ho visto una Serie A che può crescere, non era mia intenzione fare polemica. Le condizioni di Dimarco? Non lo so, abbiamo due giorni a disposizione per la partita di Champions con il Real. Vedremo".