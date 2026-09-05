Chivu: "Contro il Napoli uno spot per la Serie A. Polemica con Juve e Milan? Speculazione dei giornalisti"

Christian Chivu è ovviamente soddisfatto del risultato ottenuto dalla sua Inter a San Siro contro il Napoli, anche se la fase difensiva è da rivedere: "Partita bella da vedere, divertente, una bella pubblicità per il calcio italiano. Due squadre che hanno giocato a viso aperto, senza pensare a difendere il risultato. Ci sono state tante occasioni da entrambe le parti, alla fine vinciamo noi perché abbiamo sfruttato le occasioni ma vanno fatto i complimenti al Napoli perché è una squadra forte con giocatori che fanno la differenza e allenata bene. Potevamo gestire meglio sul primo gol preso, sul secondo è stata la conseguenza di quel pallone che non è uscito. Però mi è piaciuta la reazione, la squadra non si è disunita e ha alzato i giri del motore andando in verticale. Il 2-1 ci ha dato qualche speranza in più, abbiamo fatto qualche cambio e alla fine siamo stati premiati anche per il coraggio. Nei minuti finali c'è stata una bolgia, il pubblico ci ha spinto tanto e non riuscivamo a comunicare con la squadra per dirgli come metterci in campo".