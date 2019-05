Ranocchia saluta Spalletti: "Grazie mister e in bocca al lupo"

31/05/2019

Nel giorno in cui l'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, Andrea Ranocchia sceglie di salutare Luciano Spalletti con un post su Twitter, dove il difensore condivide un video di un paio d'anni fa. "Piccoli gesti che significano tanto - scrive l'ex capitano -. Grazie Mister, in bocca al lupo per il futuro!".

Era luglio 2017 e il tecnico, in quel periodo appena arrivato sulla panchina interista, nel corso di un allenamento durante il ritiro di Riscone di Brunico prese le difese proprio del difensore reagendo alle urla di un tifoso ("Ranocchia te ne devi andare"). Spalletti a quel punto andò incontro al tifoso, replicando seccamente: "Se vieni subito a far lo scemo così ti puoi levare dai co... Non rompere i co...".