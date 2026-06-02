La prima Italia di Baldini: out Palestra, il 10 è Ndour, Pio al centro del tridente

02 Giu 2026 - 21:08
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Silvio Baldini © Getty Images

Silvio Baldini © Getty Images

Marco Palestra è fuori per un problema fisico, questa la formazione degli Azzurri che scenderà in campo mercoledì alle 20.45 per la prima amichevole contro il Lussemburgo: Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. 

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I numeri di maglia: 
Donnarumma 1
Palestra 2 
Bartesaghi 3 
Chiarodia 4
Lipani 5
Mane 6
Cherubini 7
Camarda 8
Esposito 9
Cher 10
Koleosho 11
Daffara 12
Reggiani 13
Berti 14
Comuzzo 15 
Faticanti 16
Fini 17
Ekhator 18
Inacio 19 
Dagasso 20
Pisilli 21 
Favasuli 22
Palmisani 23
Honest 24
Fortini 25

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