Inter, storico sorpasso alla Juventus: record di gol in Serie A dopo 51 anni

Le immagini più belle della partita del Sinigaglia
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I bianconeri erano andati in testa dopo un pareggio a Como nel lontano 1975, il gol di Dumfries sempre al Sinigaglia riporta avanti l'Inter
Quando al minuto 72 della sfida tra Como e Inter Denzel Dumfries ha insaccato il momentaneo 4-2 non solo ha chiuso quasi definitivamente il discorso scudetto, ma ha consentito anche ai nerazzurri di sopravanzare la Juventus nella classifica dei gol segnati in Serie A: 5465 a 5464. Un sorpasso a cui non si assisteva da quasi 51 anni.
I bianconeri erano in testa a questa speciale classifica dall’ottobre 1975. Nella seconda giornata di quel campionato fu decisivo un 2-2 proprio a Como, con l’Inter fermata sull’1-1 all’Olimpico dalla Lazio.
Dopo l’iniziale vantaggio juventino siglato di testa da Giuseppe Furino, i lariani ribaltarono la partita con Doriano Pozzato e Silvano Fontolan. Proprio quest’ultimo fu il protagonista del 2-2 finale con un autogol che consentì alla Juventus di mettere la freccia nei confronti dell’Inter. L’episodio da cui nacque il gol del sorpasso è quantomeno curioso. A due minuti dalla fine, il capitano dei lariani Claudio Correnti rimproverò con una bestemmia il proprio compagno di squadra Alessandro Scanziani. L’arbitro Gianfranco Menegali sentì tutto e decretò un calcio di punizione indiretto per i bianconeri. Fabio Capello batté per Antonello Cuccureddu, il cui tiro incappò nella coscia di Fontolan, mettendo fuori causa il portiere comasco.
Cinquantuno anni dopo, sempre a Como, l’Inter ha dunque completato la rimonta con la rete decisiva di Dumfries. Ora i nerazzurri sono avanti di un solo gol e il finale di campionato promette sorpassi e controsorpassi a ogni turno.
L’Inter ha costruito gran parte del dominio stagionale proprio grazie ai gol segnati: 16 marcatori diversi per un totale di 75 reti. Il Como, secondo attacco più prolifico, è fermo a 56. A guidare la truppa di Cristian Chivu è Lautaro Martinez, autore di 16 gol in 26 partite, seguito da Marcus Thuram a 10. Un calcio offensivo, quello proposto dal tecnico rumeno, che per il momento sta pagando e ha pochi rivali a livello europeo. Allargando lo sguardo ai cinque campionati principali, infatti, soltanto Bayern Monaco (105) e Barcellona (84) hanno segnato più dei nerazzurri. Per gli amanti delle statistiche, i bavaresi l’11 aprile hanno ritoccato il record di gol in Bundesliga raggiungendo quota 105 con il 5-0 rifilato fuori casa al St. Pauli. Il primato precedente, datato 1971-72, era sempre dei biancorossi che in quella stagione siglarono 101 reti. E a cinque giornate dal termine gli uomini di Vincent Kompany possono ancora aggiornare il pallottoliere.
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