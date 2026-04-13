Inter, storico sorpasso alla Juventus: record di gol in Serie A dopo 51 anni

L’Inter ha costruito gran parte del dominio stagionale proprio grazie ai gol segnati: 16 marcatori diversi per un totale di 75 reti. Il Como, secondo attacco più prolifico, è fermo a 56. A guidare la truppa di Cristian Chivu è Lautaro Martinez, autore di 16 gol in 26 partite, seguito da Marcus Thuram a 10. Un calcio offensivo, quello proposto dal tecnico rumeno, che per il momento sta pagando e ha pochi rivali a livello europeo. Allargando lo sguardo ai cinque campionati principali, infatti, soltanto Bayern Monaco (105) e Barcellona (84) hanno segnato più dei nerazzurri. Per gli amanti delle statistiche, i bavaresi l’11 aprile hanno ritoccato il record di gol in Bundesliga raggiungendo quota 105 con il 5-0 rifilato fuori casa al St. Pauli. Il primato precedente, datato 1971-72, era sempre dei biancorossi che in quella stagione siglarono 101 reti. E a cinque giornate dal termine gli uomini di Vincent Kompany possono ancora aggiornare il pallottoliere.

