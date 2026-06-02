Mancini dribbla l'ipotesi azzurra: "La Nazionale? Adesso devo andare a cena"

"Io adesso devo andare a cena...". L'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, ospite allo stadio Del Conero di Ancona per "Derby - la Giornata del Calcio Anconitano", una tre giorni di sport, inclusione, ha glissato con i giornalisti su una domanda relativa alle ipotesi di un eventuale ritorno sulla panchina azzurra. "Credo che vincere sia sempre difficile per qualsiasi campionato, anche se alleni squadre magari di spessore, non è mai semplice vincere. - ha detto l'allenatore, reduce dalla vittoria del campionato in Qatar con il suo Al Sadd -. Quindi quando si riesce, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro, credo sia alla base quando inizi".