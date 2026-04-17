L'Inter sente profumo di scudetto: tris al Cagliari nella ripresa, a San Siro è già festa

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I sardi resistono un tempo, poi segnano il francese, il grande ex e il polacco: Chivu a 7 punti dal titolo
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Nella trentatreesima giornata di Serie A, l'Inter batte 3-0 il Cagliari e si avvicina ulteriormente allo scudetto, per il quale ora mancano solo 7 punti. A San Siro, i nerazzurri vedono la luce nella ripresa dopo un primo tempo complicato: i sardi resistono fino al 52', quando Thuram sblocca da pochi passi su assist di Dimarco. Passano 4 minuti e dopo un'azione creata da Pio Esposito arriva la conclusione di Barella, che raddoppia e chiude i conti. Nel recupero, il tris di Zielinski (92') che fissa il risultato sul definitivo 3-0. Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli atteso dalla Lazio: il titolo si avvicina. Pisacane resta a quota 33, momentaneamente a +6 sul terzultimo posto occupato da Cremonese e Lecce.
LA PARTITA
L'obiettivo è sempre più vicino: con il 3-0 al Cagliari, la terza vittoria consecutiva, l'Inter fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per lo Scudetto. Tutto facile per i nerazzurri? Non proprio, visto che i rossoblù, nel primo tempo, resistono bene e limitano la capolista, vicina alla rete solamente con Dimarco e Pio Esposito. Anzi, sono proprio gli ospiti a partire meglio con Borrelli e l'altro Esposito, Sebastiano. Ma nella ripresa scende in campo tutta un'altra Inter, che parte forte e mette alle corde i sardi. E alla fine l'1-0 arriva al 52' con uno dei protagonisti di questa squadra vicinissima al tricolore: Dimarco sfonda sulla sinistra e mette dentro per Thuram, che da pochi passi non può sbagliare per il terzo gol nelle ultime due partite. L'entusiasmo è travolgente e quattro minuti dopo arriva il raddoppio: Pio Esposito lavora spalle alla porta, una serie di rimpalli accomoda la conclusione per Barella, che segna il secondo gol da ex Cagliari al limite dell'area. La partita, di fatto, si chiude dopo nemmeno un quarto d'ora nella ripresa. Poi Chivu inizia a pensare ai cambi in vista della semifinale di Coppa Italia: entrano, tra i vari (Diouf, Frattesi, Luis Henrique e Bonny), anche Zielinski. Ed è proprio il polacco, al 92' e con uno splendido destro sotto l'incrocio, a firmare il 3-0 con cui si chiude il match. A prescindere da cosa farà il Napoli impegnato con la Lazio al Maradona, all'Inter mancano 7 punti per lo Scudetto: il conto alla rovescia per la festa è iniziato. Resta a quota 33, invece, il Cagliari: momentaneamente a +6 su Cremonese e Lecce.
IL TABELLINO
INTER-CAGLIARI 3-0
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (44' st Diouf), Calhanoglu (40' st Frattesi), Mkhitaryan (31' st Zielinski), Dimarco (31' st Luis Henrique); P. Esposito, Thuram (31' st Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou. All.: Chivu
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (43' st Belotti), Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano (12' st Deiola), Sulemana (31' st Folorunsho), Obert (31' st Zappa); S. Esposito, Borrelli (12' st Mendy). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Trepy. All.: Pisacane
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 7' st Thuram, 11' st Barella, 47' st Zielinski
Ammoniti: S. Esposito (C), Borrelli (C)
LE STATISTICHE
- L’Inter ha vinto almeno 25 partite nei primi 33 turni di un singolo campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia: 27 nel 2023/24, 26 nel 2006/07 e 25 nel 1988/89 i tre precedenti.
- Marcus Thuram ha segnato 11 gol in questa Serie A, superando le 10 marcature nel massimo campionato per la terza stagione consecutiva con l'Inter; in precedenza solo due giocatori stranieri erano riusciti a superare i 10 gol nelle loro prime tre stagioni con il club nel torneo: Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (in ciascuna delle prime cinque quest'ultimo).
- L'Inter ha segnato 78 gol in questa Serie A; solo una volta, nell'era dei tre punti a vittoria, i nerazzurri hanno segnato di più dopo 33 partite disputate in un singolo torneo della competizione (79 marcature nel 2023/24).
- Marcus Thuram è andato a segno per tre match di fila in Serie A per la terza volta in carriera, la prima dal novembre-dicembre 2024 (quattro in quel caso).
- Federico Dimarco (21 - 6G+15A) è diventato il primo difensore a superare le 20 partecipazioni al gol in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).
- Federico Dimarco ha servito 15 assist nel campionato in corso e solo un calciatore ne ha forniti di più in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): Alejandro Gómez (16 nel 2019/20) – a quota 15 anche Luis Alberto nel 2019/20.
- Piotr Zielinski, con 50 reti, è diventato il miglior marcatore polacco in solitaria nella storia della Serie A. Il polacco inoltre conta quattro reti contro i rossoblù e nel massimo campionato contro nessuna squadra è andato più volte a bersaglio (quattro anche contro Juventus, Milan e Udinese).
- Nicolò Barella ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime cinque presenze in campionato (2G+3A) e solo una volta ha registrato una striscia più lunga di partecipazioni al gol in carriera in Serie A: sei match di fila tra agosto e settembre 2021.
- Nicolò Barella ha trovato la rete per due gare interne di fila per la seconda volta in Serie A, la prima dall’ottobre 2022 (v Salernitana e Sampdoria); il Cagliari inoltre è la squadra contro cui il nerazzurro ha preso parte a più reti nella competizione (otto – 2G, 6A).
- Solo il Milan (48) ha vinto più gare di Serie A contro il Cagliari rispetto all’Inter (47, come la Juventus); tuttavia i nerazzurri sono la formazione con più reti realizzate contro i rossoblù nella competizione (160).
- L’Inter, che in generale ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Cagliari, ha però ottenuto due successi casalinghi di fila contro i rossoblù nel torneo per la prima volta dal 2021 (due anche in quel caso).
- L'Inter ha segnato in tutte le 25 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Cagliari nell'era dei tre punti a vittoria. Nello stesso periodo (dal 1994/95) nessuna squadra ha registrato una serie così lunga di partite casalinghe consecutive con almeno un gol realizzato contro una singola avversaria nella competizione.
- Il Cagliari ha perso almeno tre gare esterne di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2023 (quattro in quel caso con Claudio Ranieri alla guida).
- Denzel Dumfries (doppietta col Como e assist contro il Cagliari) ha preso parte a reti per due gare di fila per la prima volta dal gennaio 2025 (tre match a segno in quel caso).
- L’Inter è la squadra con più clean sheet ottenuti nei cinque maggiori campionati europei in corso (16).