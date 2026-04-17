L'Inter sente profumo di scudetto: tris al Cagliari nella ripresa, a San Siro è già festa

L'obiettivo è sempre più vicino: con il 3-0 al Cagliari, la terza vittoria consecutiva, l'Inter fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per lo Scudetto. Tutto facile per i nerazzurri? Non proprio, visto che i rossoblù, nel primo tempo, resistono bene e limitano la capolista, vicina alla rete solamente con Dimarco e Pio Esposito. Anzi, sono proprio gli ospiti a partire meglio con Borrelli e l'altro Esposito, Sebastiano. Ma nella ripresa scende in campo tutta un'altra Inter, che parte forte e mette alle corde i sardi. E alla fine l'1-0 arriva al 52' con uno dei protagonisti di questa squadra vicinissima al tricolore: Dimarco sfonda sulla sinistra e mette dentro per Thuram, che da pochi passi non può sbagliare per il terzo gol nelle ultime due partite. L'entusiasmo è travolgente e quattro minuti dopo arriva il raddoppio: Pio Esposito lavora spalle alla porta, una serie di rimpalli accomoda la conclusione per Barella, che segna il secondo gol da ex Cagliari al limite dell'area. La partita, di fatto, si chiude dopo nemmeno un quarto d'ora nella ripresa. Poi Chivu inizia a pensare ai cambi in vista della semifinale di Coppa Italia: entrano, tra i vari (Diouf, Frattesi, Luis Henrique e Bonny), anche Zielinski. Ed è proprio il polacco, al 92' e con uno splendido destro sotto l'incrocio, a firmare il 3-0 con cui si chiude il match. A prescindere da cosa farà il Napoli impegnato con la Lazio al Maradona, all'Inter mancano 7 punti per lo Scudetto: il conto alla rovescia per la festa è iniziato. Resta a quota 33, invece, il Cagliari: momentaneamente a +6 su Cremonese e Lecce.



IL TABELLINO



INTER-CAGLIARI 3-0



Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (44' st Diouf), Calhanoglu (40' st Frattesi), Mkhitaryan (31' st Zielinski), Dimarco (31' st Luis Henrique); P. Esposito, Thuram (31' st Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou. All.: Chivu

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (43' st Belotti), Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano (12' st Deiola), Sulemana (31' st Folorunsho), Obert (31' st Zappa); S. Esposito, Borrelli (12' st Mendy). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Trepy. All.: Pisacane

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 7' st Thuram, 11' st Barella, 47' st Zielinski

Ammoniti: S. Esposito (C), Borrelli (C)