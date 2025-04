Prova a rubare uovo di Pasqua dell'Inter e finisce in carcere: "Per colpa vostra non vado allo stadio"

Il ladro, per cercare di scappare, ha preso a calci e a pugni alla guardia giurata che ne ha evitato comunque evitato la fuga. Poco dopo le forze dell'ordine lo hanno arrestato e portato al carcere di San Vittore. "Per colpa vostra, stasera non potrò andare allo stadio", ha tuonato l'uomo. Poteva pensarci prima. A consolarlo ci ha pensato la stessa Inter che successivamente guadagnato il pass per le semifinali di Champions League.