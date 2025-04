Lautaro, la sfida col Barcellona vale doppio: in palio la finale e il Pallone d'Oro

Il ruggito di Lautaro Martinez, arrampicato in curva dopo il gol del pari, è lo specchio dell'ultima notte in Champions dell'Inter. C'è tanto del Toro infatti, nell'impresa dei nerazzurri che adesso sognano davvero il Triplete. Lautaro, ieri al 21esimo gol stagionale, si è preso un'altra soddisfazione non da poco: diventare il primo giocatore straniero dell'Inter a toccare quota 150 reti tra tutte le competizioni. Tecnica, carattere e voglia di sacrificio: l'argentino è il vero simbolo dell'Inter di Inzaghi che ha non poca fame di riscatto in Europa. D'altronde la finale di Istanbul Lautaro non l'ha dimenticata. E le parole nel post-partita, molto colorite, fanno capire molto: "L'Inter a due cog***ni così, ci crediamo".