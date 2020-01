Politano, tra il Napoli e la Roma spunta Ginevra

MERCATO E NUOVA FIAMMA

Napoli o Roma? Per Matteo Politano intanto è spuntata Ginevra Francesca Sozzi. L'attaccante dell'Inter, infatti, ha una nuova fidanzata da qualche mese dopo che la moglie Silvia Di Vincenzo ha scoperto il tradimento del marito grazie a un investigatore privato. Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto della nuova coppia, ma i due praticamente sono usciti allo scoperto quattro giorni fa postando la stessa foto del nuovo arrivato, un cucciolo di Labrador chiamato Baloo. Ginevra Sozzi è la nuova fiamma di Politano































La pr e influencer è la nuova ragazza dell'attaccante dell'Inter molto discusso negli ultimo giorni





































Ultime gallery Vedi tutte

Giorni pieni per Matteo Politano che solo una settimana fa era volato nella Capitale e posato con la sciarpa della Roma prima che il trasferimento saltasse. Ora l'attaccante, tornato all'Inter, spinge per tornare in giallorosso, ma anche il Napoli ha manifestato un forte interesse. Per questo nel pomeriggio ha incontrato il suo agente Davide Lippi per fare il punto della situazione.

E ora è diventata pubblica anche la notizia della suo nuovo fidanzamento con l'influencer e pr milanese. Ginevra Francesca Sozzi non è nuova al gossip visto che ha avuto una relazione con Paulo Dybala e un flirt, mai confermato, con Radja Nainggolan.