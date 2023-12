Inter, la serata di Pavard: chiede a Farris di entrare, poi Thuram lo "atterra"

inter

Il difensore francese, vicino al rientro, va sotto la Curva Nord con la squadra e il connazionale gli fa uno scherzo

Inter, sgambetto di Thuram a Pavard: finisce in risate













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Benjamin Pavard sta bene, sia fisicamente che di umore. Il difensore francese è pronto a rientrare in campo dopo la lussazione alla rotula di inizio novembre, dovrebbe tornare a giocare entro la fine dell'anno (forse già contro la Lazio tra una settimana) ma la sua grande voglia si è vista in Inter-Udinese. Prima all'ingresso in campo di Carlos Augusto al posto di Alessandro Bastoni ha chiesto, scherzando, a Massimiliano Farris (il vice di Simone Inzaghi) di poter entrare, con Farris che è stato al gioco: "Scaldati!".

A fine partita poi è sceso in campo ed è andato assieme ai compagni sotto la Curva Nord per festeggiare il 4-0. In questo frangente Marcus Thuram ne ha approfittato per fargli uno scherzo: col difensore che indietreggiava con lo sguardo diretto ai tifosi, l'attaccante si è piegato dietro di lui e lo ha fatto cadere. Pavard si è rialzato e, ridendo, lo ha inseguito dimostrando una forma fisica già ottima. Peccato per il vestito bianco del difensore, che si è sporcato di erba: Pavard lo ha fatto notare, sorridendo, a Thuram...