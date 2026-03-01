Torino, striscioni degli ultras nella notte contro il presidente Cairo

Striscioni nella notte a Torino contro il presidente del Torino, Urbano Cairo. Almeno quattro sono stati sequestrati dalla Digos. Uno è stato affisso all'ingresso della chiesa della Gran Madre e riportava la scritta 'Cairo vendi!', accompagnata dalla sigla 'Th', acronimo di Torino Hooligans, gruppo ultras della Curva Primavera, da tempo in contestazione con la dirigenza granata. Uno striscione con la stessa scritta e sigla è stato trovato in centro, in via Viotti, mentre in via Sant'Ottavio ne è comparso un altro con la scritta 'Anti-Cairo'. Sempre firmato Torino Hooligans, un altro striscione è stato affisso sulla passerella pedonale di via Pietro Cossa. Altri striscioni firmati da altri gruppi di ultras sono stati affissi nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino. Già nelle scorse settimane erano comparsi in città altri striscioni contro il presidente granata.