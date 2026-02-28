Inter, Calhanoglu: "Da qui alla fine sono tutte vittorie pesanti"

Hakan Calhanoglu, tornato al gol su rigore contro il Genoa, parla così del derby di settimana prossima contro il Milan: "Il derby? Stiamo pensando solo a noi stessi. Vincere è sempre importante, dare positività è importante ma noi vogliamo solo continuare così". Poi sul suo ritorno: "Non è facile gestirsi. Torni da un infortunio e ti devi fermare ancora. Sono contento di essere tornato. Vincere il derby quanto conterebbe? Io voglio intanto tornare bene fisicamente, poi vediamo".

