Parma-Inter, Lautaro Martinez scalpita: vuole giocare titolare

A tal proposito, sempre oggi è previsto il rientro in gruppo di Marko Arnautovic che contro il Milan in Coppa Italia era in panchina ma che, per ammissione dello stesso Inzaghi, non sarebbe potuto entrare in campo a causa di un affaticamento. Per Taremi i tempi restano lunghi, Correa è a disposizione e ovviamente c'è Marcus Thuram che comunque va gestito vista la situazione della caviglia e i tanti minuti accumulati negli ultimi tempi a causa dell'infortunio di Lautaro. Tra i rientri attesi c'è anche quello di Dimarco che mercoledì ha vissuto la stessa situazione di Arnautovic: affaticato, in panchina ma di fatto non disponibile.