Lautaro ha lavorato in gruppo e rientra già a Parma, Dumfries preoccupa

Buone notizie per l'Inter all'indomani del primo atto della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione già per la trasferta di sabato alle 18 in campionato contro il Parma, quando potrà mettere minuti nelle gambe in vista poi dell'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco in Germania di martedì 8. Per Simone Inzaghi il rientro del capitano, che alla vigilia del derby aveva espresso il proprio rammarico per dover saltare la sfida contro i rossoneri, è la migliore delle buone notizie visto che in attacco, senza Correa fuori dalla lista Uefa, con Taremi infortunato, Arnautovic acciaccato e Thuram costretto a fare gli straordinari, servono forze fresche. E quelle che arriveranno dal Toro possono dare ulteriore slancio al gruppo per il sogno Triplete. Dimarco e Arnautovic, reduci da un affaticamento e che hanno assistito al derby dalla panchina, hanno lavorato precauzionalmente a parte ma già venerdì si riuniranno alla squadra e saranno pronti per la gara del Tardini. Niente da fare per Dumfries - per il quale i tempi di recupero sembrano dilatarsi, potrebbero servire ancora 3-4 settimane -, Taremi e Zielinski.