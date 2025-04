Bastoni: "Ho fatto le guerre per lasciare l'Inter. Conte mi ha chiesto di restare"

Per Transfermarkt è il difensore, insieme a Saliba dell'Arsenal, più prezioso al mondo con una valutazione di 80 milioni di euro. Ad Alessandro Bastoni non serviva questo dato per entrare nel cuore dei tifosi dell'Inter: per quello sono bastate le prestazioni del centrale azzurro. "A cosa mi aggrappo per mantenere sempre alto il livello? È una cosa personale, dipende tanto dal percorso che uno ha avuto. Nel corso della carriera ho incontrato le persone giuste al momento giusto. Davanti a tutto metto i sacrifici che ho fatto". E proprio sui sacrifici che comporta la vita da calciatore si sofferma Bastoni, offrendo un punto di vista diverso da quanto si sente solitamente: "Per la gente in generale i sacrifici li fanno soli gli operai o i muratori. Se non sei dentro a questo mondo fai fatica a capire i sacrifici che fa un giocatore. Giochiamo talmente tanto che siamo sempre lontano dalle famiglie. Il discorso si riduce sempre a 'eh ma guadagni milioni', però per me è una cosa sbagliatissima: il tempo è una cosa impagabile e non te lo restituisce nessuno". Il difensore ha raccontato anche un clamoroso retroscena di mercato dopo essere arrivato all'Inter: "Ho fatto le guerre per andare via, considerando che avevo davanti Godin, Skriniar, De Vrij. Conte mi ha chiesto di restare e una volta che ho giocato non sono più uscito".