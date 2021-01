Pagelle Inter: Barella è un gigante contro la Juventus

PAGELLE INTER

di

SIMONE REDAELLI

INTER

Handanovic 6,5 - Praticamente una partita da spettatore non pagante per 85', poi il lampo con una mega parata su Chiesa. Alla faccia di chi lo ha criticato per i suoi mancati tuffi.

Skriniar 6,5 - Attento e preciso. Annulla gli attaccanti bianconeri

De Vrij 6,5 - Con i lavori di reparto svolge un lavoro egregio. Uniti e compatti: non lasciano spazio alla manovra avversaria.

Bastoni 7 - Si inventa il 2-0 con un lancio di 61 metri, per essere precisi, al bacio per Barella. Vede il buco nella difensa bianconera e mette una palla perfetta per il numero 23 che davanti a Szczesny non può proprio sbagliare. Prestazione solida anche in difesa dove non fa passare nessuno.

Hakimi 6,5 - Le sue solite discese a tutto campo non si vedono, ma non sbaglia mai un pallone. Ha l'occasione per chiuderla in bellezza nel finale, ma la spreca calciando alto.

Barella 8 - Uomo partita, senza ombra di dubbio. Centrocampista 2.0 totale e a questo aggiunge assist e gol. Prestazione enorme e Conte non può chiedergli di più. Tatticamente intelligente e condizione fisica devastante perché corre per tutti i 90' come un demonio.

Brozovic 7 - Si fa vedere poco, ma mette il suo contributo preziosissimo. È l'equilibratore della squadra di Conte.

Vidal 7,5 - La sua partita inizia tra le polemiche sui social per il bacio allo stemma della Juve sulla maglia di Chiellini, ma lui risponde in campo con il gol che sblocca la partita. Non esulta, ma sul tabellino c'è il suo nome e questo basta e avanza. A centrocampo fa la differenza recuperando palloni e pensando subito in verticale.

dal 32' st Gagliardini 6 - Entra a giochi fatti e amminstra.

Young 6,5 - Disinnesca Chiesa ed è sempre nel vivo del gioco, un'ottima spalla per Vidal sulla catena di sinistra.

dal 27' st Darmian 6 - Entra e prosegue il lavoro dell'inglese.

Lukaku 6,5 - Non segna e questa è già una notizia. L'occasione ce l'ha al 38', ma il suo rigore in movimento e un tiro telefonato al portiere bianconero. Fa a sportellate ovunque e con chiunque.

L. Martinez 6 - Sbaglia un gol grande così, ma questa sera glielo si può perdonare. Ci mette cuore e aiuta la manovra della squadra con tanto sacrificio.

dal 41' st Sanchez SV