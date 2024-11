Inter e Milan avanti con San Siro, Scaroni: "Presentata manifestazione interesse"

Milan e Inter hanno deciso di andare avanti per valutare l'ipotesi di costruire il nuovo stadio a San Siro. Nella giornata di lunedì, come confessato dal presidente del Milan Paolo Scaroni, i due club hanno fatto una mossa molto importante. "Abbiamo previsto per oggi l'invio della manifestazione di interesse al Comune di Milano - ha detto il dirigente rossonero intercettato dall'ANSA Roma, dove in giornata si è tenuta l'Assemblea della Federcalcio -. Un ulteriore passaggio, condotto insieme all'Inter, per poter approfondire l'ipotesi della realizzazione di un nuovo stadio a San Siro".