Nuovo San Siro, Inter e Milan chiedono volumetrie maggiori

04/02/2019

Al momento non sono stati diffusi ancora i dettagli del piano, ma Inter e Milan presto dovrebbero far chiarezza sulle loro intenzioni, replicando alle richieste di chiarimento del Comune. Un confronto serrato sul progetto, che nei piani dei club dovrebbe essere "innovativo e in grado di riqualificare tutta l'area nell'interesse della città".



Le due società hanno risposto con una lettera congiunta dell'assessore all'urbanistica dello scorso 25 gennaio, ringraziando e confermando che, grazie al protocollo di intesa, stanno lavorando con un team qualificato e a pieno ritmo per un progetto di stadio moderno. Per Milan e Inter si tratta di un progetto molto ambizioso e innovativo: ci sono già stati dei confronti con gli uffici tecnici e c'è la volontà di valorizzare non solo lo stadio ma tutta l'area di riferimento, per coniugare le attività legate alle due squadre di calcio con socialità, innovazione, divertimento, e quindi con un ampia gamma di servizi.



Quanto prima, spiegano le fonti, verrà presentata una proposta, che non potrà tuttavia prescindere da un montante di volumetrie private superiore rispetto a quanto previsto oggi per le Grandi funzioni urbane. Questo, sottolineano Inter e Milan, anche per garantire un corretto equilibrio economico finanziario, per un progetto che riqualificherà tutta l'area di San Siro nell'interesse di tutta la città.