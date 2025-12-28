Premier, l'Aston Villa continua a vincere. Emery esaltato: "È un genio"

L'Aston Villa con la vittoria in rimonta a Stamford Bridge contro il Chelsea ha toccato quota 11 vittorie consecutive tra tutte le competizioni come soltanto due volte gli era accaduto nella storia (1897 e 1914) ed è sempre più in lotta con Arsenal e City per il titolo. Tra gli artefici di questo incredibile filotto e dei risultati straordinari delle ultime due stagioni c'è Unai Emery. Il tecnico spagnolo ormai è considerato un eroe a Brimingham, tanto dai tifosi quanto dai suoi calciatori. Olly Watkins, dopo la doppietta che ha deciso il match contro i Blues, ha parlato così del suo allenatore: "Unai Emery è un genio della tattica. Quando sono entrato, nel secondo tempo, ha spostato Sancho e Rogers sugli esterni, alzando Tielemans in posizione da numero 10. Così avevamo superiorità unmerica lì davanti e siamo riusciti a ribaltare la partita".