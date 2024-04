Non solo il derby della stella: quando Milan-Inter è valso un trofeo

Filippo Inzaghi e Ricardo Kakà sventano il più grande incubo del Diavolo, vedere l'Inter sbattergli in faccia lo scudetto proprio nel derby. È la 36esima giornata del campionato 2007/08, all'Inter capolista con 6 punti di vantaggio sulla Roma e con gli scontri diretti a favore, basterebbe battere il Milan per conquistare il tricolore numero 16 della sua storia. I nerazzurri invece finiscono ko, colpiti da Superpippo e dal brasiliano, sospirone di sollievo per i rossoneri, l'Inter di Zanetti vincerà lo scudetto all'ultima giornata. Domani sera un altro argentino pure lui capitano, Lautaro Martinez, proverà a rinnovare l'incubo del Diavolo, per un'estasi nerazzurra mai vissuta dal 1908.