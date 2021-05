"Noi siamo l'Inter": pubblicata anche la seconda canzone dello scudetto

DAL 22 MAGGIO

Il brano di Merk & Kremont con Eddy Veerus, "sponsorizzato" da tanti calciatori nerazzurri come Lukaku e Bastoni, su tutte le piattaforme digitali da domani

A pochi giorni dalla vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri, il duo Merk & Kremont e Eddy Veerus celebrano la loro squadra del cuore con il brano “Noi siamo l’Inter”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da sabato 22 maggio. Il brano, diffuso online nei giorni scorsi, ha spopolato in pochissimo tempo sui social, grazie alla pioggia di condivisioni non solo dei tifosi nerazzurri, ma anche dei giocatori della stessa squadra, come Lukaku, Bastoni, Gagliardini, Ranocchia, Padelli ed Esposito. ufficio-stampa

“Noi siamo l’Inter” è una dichiarazione d’amore alla propria squadra del cuore, celebrata nei momenti di gloria e difesa dopo ogni sconfitta. Una passione che da generazioni viene tramandata di padre in figlio, grazie ai racconti sugli atleti che hanno scritto la storia dell’Inter e all’appuntamento domenicale allo stadio San Siro. "Dopo aver ricevuto commenti positivi sui nostri profili social dai tifosi interisti di tutto il mondo, abbiamo deciso, come regalo al popolo nerazzurro, di pubblicare ufficialmente il brano" raccontano Merk & Kremont.

"Da quando ho iniziato a fare musica mi sono promesso che prima o poi avrei scritto una canzone sulI’Inter, senza mai pensare a quando sarebbe stato il momento giusto. Quest’anno ho sentito le vibrazioni di cui avevo bisogno, e sapevo che con Merk & Kremont avremmo composto il team ideale per realizzare quel brano che sognavo di fare. – spiega Eddy Veerus - Sono un interista di sangue, dalla nascita. Perché lo è mio padre, che quando avevo 4 anni mi ha portato a San Siro a vedere l’Inter per la prima volta, facendomene innamorare. E proprio questa “immagine”, per me era il concetto fondamentale da inserire nella nostra canzone: tramandare la fede, da padre a figlio, così all’ infinito".