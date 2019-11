Napoli in apprensione per Mertens: ko in Nazionale

Napoli in ansia per Dries Mertens. L'attaccante, partito titolare con il suo Belgio nella sfida con la Russia, è stato infatti costretto ad uscire dal campo al minuto 52: dopo aver subito un intervento da parte di un avversario, il belga si è fatto male cadendo ed ha chiesto il cambio. Le sue condizioni sono ovviamente da verificare. Niente gara con l'Irlanda del Nord, invece, per Stefan de Vrij, che ha accusato problemi fisici nel corso della rifinitura: l'olandese resta in ritiro e in casa Inter sono tranquilli.