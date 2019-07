Moratti vota Icardi: "È più forte di Dzeko e Lukaku. Conte? Il suo passato alla Juve non conta"

05/07/2019

Moratti teme il passaggio di Maurito alla Signora: "Se dovesse finire alla Juventus, i bianconeri diventeranno super. Il comportamento del mondo Icardi sui social non mi interessa. Io ho sempre valutato i giocatori per il comportamento in campo e in allenamento". Una carezza a Conte: "Voglio vedere come interverrà. Il suo passato alla Juventus non conta. E' un grande professionista, lo ha dimostrato con la Nazionale e col Chelsea".



Inevitabile un commento al mercato dell'Inter: "Il colpo più importante per il momento è Godin, che è un leader. Ha creato una difesa incredibile. Handanovic, Skriniar, De Vrij e Godin rappresentano un'eccellenza anche per la Champions. Conte ha la difesa più forte del campionato e se gli scudetti li vincono le squadre che subiscono meno gol...". A centrocampo è sempre più vicino Barella: "Mi piace molto, ha grinta. Mi piace anche Sensi. Sono giovani, andranno aiutati. Lautaro Martinez ha ottimi colpi, ma lo vedo più una seconda punta che un centravanti vero".