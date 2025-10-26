Logo SportMediaset

Mkhitaryan, attesa per gli esami: l'Inter rischia di perderlo fino al derby dopo la sosta

L'armeno è alle prese con un problema ai flessori della coscia sinistra, rimediato in occasione dell'episodio del rigore per il Napoli

26 Ott 2025 - 13:00
© Getty Images

© Getty Images

Problema ai flessori della coscia sinistra. Questa la prima diagnosi dell'infortunio rimediato da Mkhitaryan alla mezz'ora di Napoli-Inter. Il danno e la beffa per l'armeno, finito ko in occasione del contatto con il capitano degli azzurri Di Lorenzo sanzionato poi con il rigore tanto discusso e concesso dall'arbitro Mariani. Mkhitaryan ha chiesto subito il cambio e al suo posto Chivu ha fatto entrare l'ex Zielinski. Lunedì il giocatore verrà sottoposto ad accertamenti, che faranno chiarezza sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero. Di sicuro Mkhitaryan salterà la sfida infrasettimanale di campionato di mercoledì sera a San Siro contro la Fiorentina. In casa nerazzurra c'è però il timore di rivedere il centrocampista dopo la sosta, quando è in programma il derby contro il Milan (23 novembre): dopo la Viola, la squadra di Chivu è attesa dalla trasferta di domenica 2 a Verona, dalla sfida di Champions di mercoledì 5 a San Siro contro il Kairat e da quella contro la Lazio sempre in casa di domenica 9.

