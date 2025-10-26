L'Inter si ferma sul più bello: torna il tabù scontri-diretti, a Napoli persi equilibrio e certezze

Nei secondi 45', la retroguardia nerazzurra è incappata in errori e amnesie come non si vedeva da quasi un mese e mezzo, dall'incredibile 3-4 dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Al Maradona Acerbi e compagni hanno perso equilibrio e certezze ritrovati, subendo secondo e terzo gol in modo inaccettabile. Per stessa ammissione di Chivu, i suoi ragazzi hanno concesso troppe palle scoperte su cui una squadra come il Napoli va a nozze. Sommer è tornato incerto come nella brutta serata di Torino, Akanji ha giocato la sua peggior partita da quando è arrivato e Acerbi è andato in sofferenza quando si è fatto prendere in velocità da Neres. E negli spazi troppo ampi lasciati al Napoli, McTominay e Anguissa hanno infilato la difesa come un coltello nel burro.