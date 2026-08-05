Strefezza: "Contento per la fiducia che mi ha dato il Palermo"

"Sono carico, voglio iniziare il più presto possibile. Sono contento per la fiducia che mi ha dato il Palermo, darò il 100%". Lo ha detto a Sky Sport Gabriel Strefezza, attaccante classe 1997, arrivato ieri sera in Italia in vista del suo approdo a Palermo. Il brasiliano svolgerà questa mattina le visite mediche a Verona per poi raggiungere i rosanero nel ritiro in Australia. Strefezza, acquistato a titolo definitivo dall'Olympiacos per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro complessivi, firmerà con il Palermo un contratto pluriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione, destinato ad aumentare in caso di promozione dei siciliani in Serie A.