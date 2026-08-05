Fifa: dopo le critiche al progetto Mondiale, Infantino convoca una riunione in Marocco

Gianni Infantino ha convocato i vertici della Fifa per una riunione in Marocco mercoledì, dopo un'altra giornata in cui il presidente ha dovuto affrontare feroci critiche per il suo piano, poi abbandonato, di vendere le attività commerciali e gli eventi della Fifa. Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo calcistico globale della Fifa, il segretario generale Mattias Grafstrom e il principe Ali, presidente della Federazione calcistica giordana, hanno tutti espresso chiaramente la loro opposizione alla Fifa Forward Enterprise di Infantino. Il presidnte della Fifa, che si trova in Marocco da una settimana, ha convocato una riunione del consiglio esecutivo a Rabat nel tentativo di trovare una soluzione. Secondo quanto appreso da BBC Sport, all'incontro parteciperanno Grafstrom e alcuni membri del consiglio direttivo della Fifa, tra cui il responsabile finanziario Thomas Peyer, il responsabile legale Emilio Garcia Silvero, il capo dello staff Daniel O'Toole, il responsabile delle associazioni affiliate Elkhan Mammadov e il direttore delle relazioni con i media Bryan Swanson.