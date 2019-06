Milan e Inter, avanti tutta per il nuovo stadio: "San Siro sarà demolito"

24/06/2019

In fila in attesa di entrare nella sala dello SwissTech Convention Center di Losanna per la presentazione di Milano-Cortina davanti ai membri Cio, Scaroni non ha risposto a una domanda sul ricorso del Milan al Tas, ma non si è sottratto a quella sul nuovo stadio: "Tempi? Bisogna presentare la domanda, è una procedura complicatissima". San Siro è inserito nel dossier di Milano Cortina come sede della cerimonia di apertura.



"Dovessimo fare la cerimonia nel nuovo stadio sarebbe bello", ha osservato Scaroni, che poco prima si era intrattenuto con l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri.